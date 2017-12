Un power trío

Por Jujy Fabini para Baby Dove

Hace poco más de un mes que nació Leoncito y como no puede ser de otra manera sigo inmersa en esta nube de enamoramiento sublime con mi bebito y con la sensación de estar viviendo uno de los momentos más lindos de mi vida. Disfruto a pleno de poder compartir y dedicarle tiempo a los tres enanos en esta especie de maravilloso limbo que es la licencia maternal, que me toco en plena primavera con las plantas de la chacra floreciendo a nuestro alrededor. Y bueno, no puedo evitar ponerme un poco empalagosa. Creo debe ser además un tema de exceso de oxitocina en sangre, no en vano, le llaman la hormona del amor.

Pero primero, lo primero. León es un gordote de más de cuatro kilos, melena estilo punk , con una papada enorme y las patas y nuca llenas de rollos. Ya está empezando a sonreir y hacer algunos balbuceos y toma teta como un ternerito hambriento. Es tan divino verlo todo colorado, medio mamado - de ahí viene la palabra originalmente - y remoloneando como un cachorrito que me tiene enloquecida sin poder parar un minuto de mirarlo. Y aunque lo he dicho mil veces, no dejo de sorprenderme de la maravilla de saber que se alimenta de mí. Uno de los primeros días en el sanatorio, Salva con sus tres años y la emoción de la llegada del hermano, se levantó la remera y me dijo "quiero darle teta a León". "No Salva, solo las mamás dan teta, por eso son tan especiales", y es verdad, tener esa posibilidad es una bendición que sin desmerecer a los papás, nos hace únicas.

Con respecto a la dormida, tema fundamental en toda maternidad reciente, debo admitir que tengo un sueño muy profundo o mucha suerte, porque dormimos toda la noche.

Me mandé a hacer con un carpintero una cuna de colecho, sin todos los chiches de las que venden en el mercado, simplemente una estructura de madera un poco más grande que un moisés y más pequeña que una practicuna. La pinté, la llené de chichoneras, le puse un tul que oficia de mosquitero y le colgué un móvil de animalitos que había usado Salva. Ahí quedó, fabulosamente práctica y Leoncito duerme pegadito a mi cama, le agarro la manito, lo miro, le hago unos mimos, hasta que cierra los ojitos con una paz que me conmueve y hasta mañana Angelito.

En mitad de la noche hace algún ruidito y como estoy al lado, me ve, me siente, me huele, le doy un poquito de teta sin tener que levantarme y seguimos durmiendo hasta entrada la mañana. Bebé feliz, mamá más feliz.

En cuanto a las reacciones de los hermanos, otro capítulo. Salva ha desarrollado una ternura y una madurez sorprendentes. No sé si es consciente de su lugar de hermano mayor, pero pareciera que sí y que se lo tomó en serio. Le da besos, le pone el chupete, le habla, lo calma, le hace "mimitos", y cuando lo dejo llorar porque estoy haciendo algo me dice "¡acordate de que está llorando León!"

Indro, desplazado de su lugar de más chiquitito, sufre. Todo lo que no lloró en su año y nueve meses, lo hizo estas semanas. Siente unos celos incontrolables, y le vienen unas crisis que no hay Dios que lo calme, "Mamá, mamá, upa"... a llanto pelado cuando hace una hora que lo tengo justamente "a upa". Todos, la tribu en la que nos hemos convertido, trabajamos para que Indro no sufra tanto, y al menos hemos logrado que le dé besos y diga "León lindo" y no "Penitencia León".

Pasar de ser cuatro a cinco es un cambio importante. Se sumó uno, pero parece que fuéramos diez. La casa se ve llena de gente, la sensación es que somos una banda que suena el día entero. Y lo somos... en casa además de bebés hay batería, guitarras y bajos. ¡Ahora con Salva, Indro y León ya tenemos banda de punks, o más bien un "Power Trio"!